قتلى في إطلاق نار بتل أبيب.. والسلطات تعتقل منفذ العملية

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أكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع ثلاث عمليات إطلاق نار في آن واحد، مساء الثلاثاء، في حي بني براك بمدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن أربعة اسرائيليين قتلوا وأصيب واحد بجراح حرجة، في عمليات إطلاق النار بتل أبيب.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية ترجح أن تكون العمليات ذات خلفية "قومية".

وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد تمكنت السلطات الإسرائيلية من اعتقال منفذ عملية بني براك.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في إسرائيل قال إنه أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين، وفقا لما جاء في بيان نشر في حساب التنظيم الإرهابي على موقع تيليغرام.

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن مسلحين عربيين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب يوم الأحد ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية.