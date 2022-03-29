5 قتلى إسرائيليين بينهم شرطي في عملية إطلاق نار شرقي "تل أبيب"

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أفادت مراسلة الميادين في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في "بني براك" بـ"تل أبيب".

وأكدت مراسلتنا أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون،مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية سقوط 5 قتلى في عملية إطلاق نار من مسلح على دراجة نارية في بني براك شرق "تل أبيب".وأعلنت شرطة الاحتلال "إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول الشامل في شوارع تل أبيب"، ووفقاً لها فإن "المنفذ لا يزال حراً".

كذلك "سادت أجواء من الخوف والهلع في صفوف المستوطنين"، ووفقاً للإعلام الإسرائيلي فإن "منفذ عملية بني براك من سكان الضفة الغربية وقد أطلق النار في ثلاثة أماكن".

وبالتزامن، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "في الساعة القريبة القادمة سيجري رئيس الحكومة ووزير الأمن ورؤساء المؤسسة الأمنية مشاورات أمنية بعد عملية بني براك".

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بني براك وسكان رمات جان عدم الخروج من منازلهم.