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مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين في عملية الخضيرة

27
MARCH
2022
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أفادت مراسلة الميادين في القدس المحتلة بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم في حالة الخطر، في عملية في مدينة الخضيرة جنوب حيفا، مؤكدةً استشهاد المنفّذيْن.

ووفق مراسلتنا، فإن التقديرات الأولية تتحدث عن عملية إطلاق النار نفّذها شخصان في شارع "هربرت صموئيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "تقريراً أولياً عن عملية في الخضيرة يفيد بسقوط إصابات ويجري فحص ملابسات الحادثة". كما قالت وسائل الإعلام إن "مسلحَين أطلقا الرصاص في مدينة الخضيرة وأصابا شرطيَين قبل قتلهما".

ووفق وسائل الإعلام فإن "منفّذي عملية الخضيرة هما من فلسطينيي الـ 48 من منطقة أم الفحم". ولفتت "القناة الـ 13" الإسرائيلية إلى أنّ "أحد المنفّذين لعملية الخضيرة خطف السلاح من مقاتل حرس حدود كان في المنطقة".

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "منفذو عملية الخضيرة كان لديهم مهارةً في استخدام السلاح"، مشيرةً إلى "وصول وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة إلى ساحة تنفيذ عملية الخضيرة".

وفي الـ 22 من شهر آذار/مارس الجاري، قُتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع. وشرحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الهجوم في بئر السبع بدأ بعملية دهس، ثم ترجّل المنفذ محمد أبو القعيان (من سكان بلدية حورا) من السيارة وبدأ الطعن.

وقبل العملية الفدائية في بئر السبع بيومين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً، عن إصابة شرطيَين "بجروح متوسطة وخفيفة" في عملية طعن وقعت في حي رأس العمود في القدس المحتلة.

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