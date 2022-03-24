"اجتماعات العقبة" تنطلق اليوم في الأردن

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تنطلق اليوم، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في الأردن، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني عام 2015، حيث تعقد للمرة الخامسة حول شرق إفريقيا.

وتهدف هذه الاجتماعات، التي تعقد في محافظ العقبة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، ضمن نهج شمولي، يتضمن الأبعاد العسكرية والأمنية والفكرية.

وكانت ألبانيا وهولندا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، استضافت عبر السنوات السابقة، فعاليات "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع الأردن.

وعلى هامش هذه الفعاليات، التقى الملك عبدالله الثاني، في اجتماعات منفصلة، رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس موزمبيق فيليب نيوسي.

وبحث مع رئيس رواندا، العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والسياحية، فضلا عن تفعيل التبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما التقى، وزير دفاع دولة مدغشقر ليون راكوتونيرينا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية الفريق أول ريتشارد كلارك، كلا على حدة.