مصر تتعاقد على استيراد 80 ألف طن من سلعة استراتيجية

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تعاقدت مصر على استيراد 80 ألف طن من زيت الصويا الخام، لأغراض الطعام بحسب ما ذكر مصدر حكومي مصري، في أحدث خطوة تخطوها القاهرة لتأمين مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الجمعة، مناقصة لاستيراد زيت الصويا الخام، لأغراض الطعام للشحن في الفترة من 5- 25 مايو المقبل.

وقال مصدر في هيئة السلع التموينية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم عقد جلسة فض المظاريف ظهر الثلاثاء، وتم الاستقرار على عرض استيراد 80 ألف طن من زيت الصويا.

وأضاف المصدر أن الهدف توفير تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلية بأسعار مناسبة، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.

يذكر أن هيئة السلع التموينية المصرية طرحت كذلك مناقصة لتوريد زيت محلي، وتعاقدت الثلاثاء كذلك على توريد 21 الف طن زيت صويا خام محلي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجّه الحكومة وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعمل على تكوين مخزونات للسلع الاستراتيجية، لفترة تكفي 6 أشهر.

وقالت وزارة التموين إنها تعمل على تعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لفترة تكفي 6 أشهر، بالرغم من التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وكانت مصر طرحت كذلك مناقصة لاستيراد دواجن كاملة مجمدة وأفخاذ دواجن مجمدة، من إنتاج حديث من مناشئ معتمدة لدى السلطات المصرية.

وحددت هيئة السلع التموينية برنامج الوصول للمناقصة من 3 إبريل إلى 31 مايو المقبل، بحد أدنى ألف طن للدواجن الكاملة، و500 طن لأفخاذ الدواجن طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن نتيجة المناقصة قريبا، بعدما كانت قد أجلت جلسة فض المظاريف في وقت سابق.

وتشهد أسعار لحوم الدواجن في مصر حاليا ارتفاعا كبيرا، حتى أن سعر كيلو (البانيه) المستخرج من الدواجن اقترب من 100جنيها، بعدما كان لا يتخطى 60 جنيها في المتوسط.