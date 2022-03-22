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مصر.. صور الأقمار الصناعية توجه تحذيرا للمصريين حتى الأحد المقبل

22
MARCH
2022
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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم  الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، في محافظات مصر.
 
وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها اليوم، أن آخر صور للأقمار الصناعية، والتي اتُخذت في الساعات الأولى من الصباح، تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على أماكن متفرقة من محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة إلى متوسطة.
 
وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تمر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب غرب أوربا على سطح البحر المتوسط، تصاحبه رياح شمالية غربية باردة، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على جميع مدن الجمهورية.
روسيا اليوم
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