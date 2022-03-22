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عربي21 - قتل جندي عراقي في هجوم مسلح شنه تنظيم الدولة على نقطة تابعة للجيش في كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري، لوكالة الأناضول، إن عناصر تنظيم الدولة هاجموا نقطة للجيش العراقي قرب قرية البو محمد في قضاء داقوق، ما أسفر عن مقتل جندي.

ومؤخرا زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالي المعروف باسم "مثلث الموت".

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.