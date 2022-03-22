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محمد بن زايد يصل شرم الشيخ ويلتقي السيسي

22
MARCH
2022
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة.
 
وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع "تويتر" أنه بحث مع السيسي في مدينة شرم الشيخ العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات الإقليمية والدولية.
 
وأكد حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة، والعمل بين البلدين بما يحقق مصالحهما والمنطقة بشكل عام.
 
وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام" ذكرت في وقت سابق أن ولي عهد أبوظبي وصل إلى مدينة شرم الشيخ، في زيارة أخوية إلى مصر.
 
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ.
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