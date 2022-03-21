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الكويت تحظر تصدير الزيوت النباتية والحبوب

21
MARCH
2022
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أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، فهد الشريعان، يوم الأحد، أن بلاده أوقفت تصدير الزيوت النباتية وكل أنواع الحبوب لمدة 3 أشهر، وذلك لشح المعروض الناجم عن الأزمة الأوكرانية الروسية.
 
ولفت الوزير الكويتي في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" على هامش ملتقى الكويت الاستثماري، إلى أن المخزون الاستراتيجي في الكويت يكفي لمدة عام.
 
وأضاف الشريعان: "يأتي حظر التصدير الكويتي للزيوت النباتية والحبوب في ظل حرص الحكومة على منع تصدير وإعادة تصدير عدد من السلع الأساسية والأولية التي يحتاجها السوق الكويتي في المرحلة الراهنة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، للحفاظ على توفر الإمدادات في السوق المحلية، لاسيما في ظل أزمة أوكرانيا التي دخلت يومها الخامس والعشرين، والتي تسببت باضطراب في سلاسل التوريد بعدما حظرت كل من روسيا وأوكرانيا تصدير عدد كبير من الحبوب من بينها القمح والذرة والشعير إلى جانب الزيوت النباتية، مما تسبب بموجة غلاء واسعة للأسعار".
 
وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه أصدر قبل أيام قرارا وزاريا بمنع تصدير وإعادة تصدير الحديد السكراب، الذي تحتاج إليه مصانع الحديد في الكويت في صناعة الحديد، خلال الفترة من 17 مارس وحتى 17 يونيو 2022.
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