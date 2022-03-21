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قيس سعيد: الجميع سيشاركون في إبداء آرائهم بالنظام السياسي

21
MARCH
2022
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إنه سيتم إشراك الجميع في ابداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.
 
وقال سعيد إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو المقبل.
 
وانتهت في منتصف الليل من يوم الأحد 20 مارس 2022، الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية.
 
وتتكون الاستشارة من ستة محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، ويمكن التسجيل فيها عن طريق رقم سري خاص بكل مشترك يصله عبر إرسالية على هاتفه الشخصي.
 
وبالولوج إلى المعطيات الرقمية على المنصة الالكترونية للاسشارة الوطنية، بلغ عدد المشاركين إلى حدود الساعة العاشرة والنصف من يوم السبت 19 مارس 2022، 473 ألف و384 مشاركا، 329 ألف و232 منهم ذكورا، و144 ألف و152 إناث.
 
وحلّت الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة في صدارة المشاركين بنسبة 25.9 بالمائة، تليها مباشرة الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بنسبة 22.7 بالمائة، ثم الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة بنسبة 17.3 بالمائة، فالفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة بنسبة 18.8 بالمائة، ثم الفئة من 60 سنة فما فوق بنسبة 15 بالمائة، وأخيرا الفئة العمرية الأقل من 20 سنة بنسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.
 
وكانت نسب المشاركة في مختلف محاور الاستشارة متقاربة تراوحت بين 19.3 للشأن السياسي والانتخابي وبين 15.4 للشأن التعليمي والثقافي.
 
وسجّلت ولاية تونس أكبر عدد مشاركة في الاستشارة بـ49 ألف و131 مشاركا، فيما سجلت ولاية تطاوين أقلّ نسبة مشاركة بـ 4 ألاف و711 مشاركا.
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