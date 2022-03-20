وزير أردني: لن نرفع أسعار الخبز مهما كان ثمن القمح العالمي

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عربي 21 - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، الأحد، أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز مهما زادت أسعار القمح.

وأوضح الوزير الأردني، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه بعدم رفع أسعار بيع الخبز حتى لو وصل سعر طن القمح إلى ألف دولار.

وأضاف: "الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي لديها مخزون يكفي لأكثر من عام من القمح والشعير" لافتا إلى أن "الأردن لديه مخزون قمح يكفي لمدة 13 شهرا و8 أيام"، بحسب قناة "المملكة".

وتابع: "الأردن لديه الإمكانية أن يستوعب لمدة 18 شهرا من القمح ولكن ارتفاع كلفة القمح منعتنا من الشراء بكلفة عالية"، وقال: "عام 2022 لم نشتر من أوكرانيا أو روسيا".

وأوضح الوزير أن "كل كيلو خبز مدعوم بـ13 قرشا حاليا ولا تغيير على أسعاره للمواطن الأردني بغض النظر عن الأسعار عالميا".

وأضاف: "أرقام المنظمات الدولية تظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية 28.2 بالمئة عن عام 2020-2021 وفي العامين 2021-2022 وصلت النسبة إلى 9.8 بالمئة".

وأوضح أنه تم تسعير الزيوت على آخر سعر كان يباع للمواطن الأردني.