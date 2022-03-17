living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استهداف أسواق جديدة.. خطة المغرب للحفاظ على "أمنه الطاقي"

17
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتطلع المغرب إلى توسيع قاعدة وارداته من الغاز الطبيعي عن طريق إيجاد منافذ جديدة وحلول مستدامة بغرض توفير أمنه الطاقي.
 
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بالرباط، أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تسريع إمداد المغرب بالطاقة التنافسية.
 
وأوضحت بنعلي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، التي تنعقد تحت شعار "الانتقال الطاقي.. حصيلة مرحلة وآفاق سنة 2035"، أن لدى الحكومة استراتيجية تروم لرفع الأمن الطاقي بالمملكة إلى مستوى استراتيجي، وذلك تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المغربية تبذل جهودا دؤوبة لإمداد قطاعي الخدمات والصناعة بطاقة منخفضة الكربون، مسجلة، في المقابل، أن بلدا مستوردا للطاقة مثل المغرب "يعاني من آثار اضطراب أسعار الطاقة في ضوء السياق الجيو-سياسي العالمي".
 
دخول المغرب إلى السوق الدولية للغاز
 
وأوضحت المسؤولة الحكومية المغربية، ليلى بنعلي، أن "خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين"، وأردفت أنه "سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك".
 
وذكرت الوزيرة أن "الاقتصاد الوطني مازال يئن بسبب الجائحة، فيما زاد الوضع الجيوسياسي المتسم بالاضطرابات والاختلالات تأثيرا في المواد الأولية وسلاسل التوريد، خصوصاً أن المغرب يستورد الطاقة من الخارج".
 
هل حقا امتلكت فاس بيوتا صديقة للبيئة قبل 12 قرنا؟
 
 وفي هذا السياق، علمت "سكاي نيوز عربية" أن المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن وقع، الثلاثاء، اتفاقا مع الشركة البريطانية "ساوند إنرجي" لربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
 
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة، سيُمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة "ساوند انرجي" عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومترا.
 
وقد تم توقيع برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل "تندرارة" في أكتوبر 2019 بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة "ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد". 
 
تعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الحرب في أوكرانيا أثرت على الإمدادات إلى المغرب، فالواقع الحالي فرض مجموعة من الظروف والإشكاليات، أولها ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب الحرب.
 
إلى جانب ذلك، فإن التوقعات التي بنيت عليها الموازنة العامة قدرت أسعار الغاز في حوالي 459 دولار للطن الواحد، بينما الآن يتجاوز سعره ضعف هذه التوقعات.
 
وتابع الخبير، في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية": "إلى حد الآن الرؤية لا تزال غير واضحة؛ هل سنتمكن من سد حاجياتنا كلها أم لا؟".
 
واستطرد ساري مؤكدا أن "المغرب انخرط في إطلاق عدة ورش للطاقات المتجددة، بحيث يوفر حاليا 23 في المئة من حاجياته، وسيصل هذا الاكتفاء إلى 52 في المئة".
 
وتابع أنه لحد الآن، يتوفر المغرب على مخزون جيد من الغاز، "ولكن إلى متى سيظل كافيا، فالرؤية تتسم بالضبابية بهذا الخصوص لأننا لا نعرف كم ستمتد الحرب. لكن، عموما، فإن المغرب لن يكتفي بالإمدادات التي تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، بل سيتوجه نحو شركاء آخرين من الدول العربية".
 
اتفاقية بين الرباط ومدريد
 
في سياق متصل، اتفقت الرباط ومدريد على إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، حيث أعلنت إسبانيا أنّها ستساعد المغرب على "ضمان أمنه في مجال الطاقة" عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي "جي إم إي"، الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في أكتوبر.
 
وكشفت وزارة التحول البيئي الإسبانية في بيان إن "المغرب طلب دعماً لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا ردّت إيجاباً كما كانت ستفعل مع أيّ شريك أو جار".
 
وأضافت: "سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي لنقله إلى أراضيه"، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.
 
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد الساري، أن "هذه الخطوة تعبر على أن العلاقات المغربية الاسبانية صامدة رغم ما تعرفه أحيانا من مد وجزر.
 
وسيمكن هذا القرار المغرب حتما من التزود بحاجياته من الغاز، أي أن الإمدادات ستكون في الاتجاه العكسي، وليس من المغرب إلى إسبانيا كما جرت العادة سابقا".
 
تجدر الإشارة إلى أن الغاز الموجه للاستهلاك في المغرب، يستفيد من دعم الحكومة من خلال صندوق المقاصة، بخلاف المحروقات التي تخضع لأسعار السوق.
 
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان، أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 2,4 مليار درهم (حوالي 244 مليون دولار) عند متم فبراير 2022.
 
وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2022 ، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 856 دولار للطن، مقابل حوالي 539 دولار للطن سنة قبل ذلك، مسجلة أن نسبة الإنجاز بلغت 31 في المائة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout