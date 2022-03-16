اكتشاف متحور جديد من كورونا في "إسرائيل"

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عربي 21 - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، بين مسافرين اثنين عادا مؤخرا عبر مطار "بن غوريون".

وبحسب الوزارة، فإن المصابين يعانيان من أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولا يحتاجان إلى رعاية طبية خاصة.

وتواصل وزارة الصحة متابعة حالتهما الصحية للتعرف أكثر على أعراض المتحور الجديد، وستنشر أي تعليمات وفق الحاجة، بعد الانتهاء من دراسة هذه السلالة الجديدة.

ويستدل من التحقيق الوبائي لوزارة الصحة، أن الحديث يدور عن سلالة مشتركة وجديدة من كورونا، عرفت بـالمتحورة "إي بي 2 أوميكرون".

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها إن "هذه السلالة غير معروفة في العالم بعد، وتم اكتشاف تلك السلالة في البلاد من خلال فحص لاكتشاف كورونا الذي تم إجراؤه عند الدخول للبلاد عبر مطار ’بن غوريون‘".

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 6310 إصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، إثر إجراء 57,708 فحوصات، ونسبة فحوصات موجبة 10.93%.

ويرقد في المستشفيات 789 مريضا بكورونا، 335 في حالة خطيرة، 151 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ووصفت حالة 169 مريضا بين الحالات الخطيرة بأنها حرجة.