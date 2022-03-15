living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن يعلن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من الثلاثاء

15
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من الثلاثاء تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.
 
الأردن يعلن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من الثلاثاءالأردن.. أمانة عمان تعلن "حالة طوارئ قصوى" للتعامل مع المنخفض الجوي
وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ98 الموزعة على مختلف محافظات الأردن.
 
وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء البلاد الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.
 
وشددت، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.
 
وأشارت، إلى أنه سيتم خلال خطة الطوارئ القصوى تثبيت الآليات في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
 
ودعت، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب الملامس لسطح الأرض، وهطول زخات ثلجية على فترات وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل حالات الانجماد نتيجة لدرجات الحرارة المنخفضة وفق التوقعات الواردة من ادارة الارصاد الجوية.
 
وناشدت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو الاتصال عن طريق هواتف خصصتها للأمر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout