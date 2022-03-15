خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة

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حذر خبير الطقس السعودي عقيل العقل من موجة برد بدأت تضرب المملكة، لافتا إلى أنها سوف تؤثر على درجات الحرارة في البلاد.

وقال العقل في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن "موجة باردة تؤثر على درجات الحرارة في المملكة لتصل تحت الصفر في المناطق الشمالية"، مشيرا إلى أن "موجة البرد بدأت بالفعل، وقد تزداد من يوم الأربعاء إلى الجمعة، على المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة".

وأفاد بأنه "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 3 درجات تحت الصفر إلى 3 درجات، خاصة على المناطق الشمالية"، مؤكدا أن "أكثر المناطق تأثرا بموجة البرد هي تبوك وحائل والجوف".