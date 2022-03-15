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وفاة الشريف علي بن الحسين.. مؤسس الحركة الملكية في العراق

15
MARCH
2022
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قدم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، تعازيه في وفاة مؤسس وزعيم الحركة الملكية الدستورية في البلاد، الشريف علي بن الحسين الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 66 سنة.
 
وكتب الكاظمي، في تغريدة على موقع "تويتر"، نعزي الأسرة الهاشمية بوفاة الشخصية الوطنية البارزة الشريف علي بن الحسين، راعي الحركة الملكية الدستورية. الذكر الطيب للفقيد والعزاء في إرث العمل الوطني الذي سعى فيه رحمه الله إلى عراق ديمقراطي حرّ موحد. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الشريف علي بن الحسين فارق الحياة في العاصمة الأردنية عمان.
 
وولد السياسي العراقي الراحل في بغداد سنة 1965، ثم نشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا، وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.
 
نال الشريف علي بن الحسين شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في بريطانيا.
 
ويعد الراحل ابن خالة الملك فيصل الثاني، وهو ثالث وآخر ملوك العراق من الأسرة الهاشمية في البلاد.
 
وكان السياسي الراحل من بين معارضي الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.
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