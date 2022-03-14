شيخ الأزهر لقادة العالم: ابذلوا ما في وسعكم لإخماد الحروب

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حذر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأحد، من قسوة الحروب ومرارة الصراعات وآثارها المدمرة، داعيا قادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وكتب الطيب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "شهدت أنا وأبناء جيلي قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة؛ من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية".

ووجه شيخ الأزهر رسالة لقادة العالم، طالبهم فيها بالعمل بكل ما في وسعهم لاحتواء الموقف، والعمل بأقصى سرعة على إيقاف الحرب في أوكرانيا.

وقال: "ابذلوا كل ما في وُسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتَّحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام".