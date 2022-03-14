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الإمارات تدين بشدة استهداف أربيل بالصواريخ الباليستية

14
MARCH
2022
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بشدة الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق.
 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر موقعها الرسمي، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين "لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي". 
 
وأكدت الوزارة "على تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية أمنه واستقراره وسيادته".
 
كما أعربت عن وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.
 
كم مرة غيرت قلعة أربيل التاريخ.. وكيف فعلت ذلك؟
 
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا شمالي العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.
 
وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق استهدفت أربيل، وأضافوا أنه لم تقع إصابات.
 
وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد، من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.
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