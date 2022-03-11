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مساهمة إماراتية للتصدي للتحديات الإنسانية بالقرن الإفريقي

11
MARCH
2022
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أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، عن مساهمتها بمبلغ 85 مليون دولار أميركي، لدعم العمليات الإنسانية في إثيوبيا.
 
وسيتم دفع المساهمة بالتنسيق مع "صندوق الإغاثة لمواجهة المجاعة"، إلى عدد من الوكالات، ويشمل ذلك "برنامج الأغذية العالمي" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف)، و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
 
وجاء الإعلان عن المساهمة الإماراتية خلال الإحاطة التي قدمها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بشأن الجفاف في القرن الإفريقي.
 
وقال وزير الدولة الإماراتي، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: "تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لضمان استقرار منطقة القرن الإفريقي، حيث أدت تداعيات تغير المناخ في المنطقة إلى تفاقم الوضع الإنساني".
 
وتابع: "لذا، فإن الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا اليوم، سيضمن جاهزية الوكالات الإنسانية لدعم الأقاليم التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وتأتي مساهمة الإمارات كجزء من الجهود المبذولة في مجال الأعمال الإنسانية، حيث سبق أن قام "الهلال الأحمر الإماراتي" و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، بتسيير جسر جوي وتحريك سفينة إغاثة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجفاف في الصومال.
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