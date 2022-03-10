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وزير الدفاع التونسي ينقل رسالة من سعيد إلى الملك سلمان

10
MARCH
2022
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نقل وزير الدفاع التونسي عماد مميش، رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
 
وكان مميش زار السعودية من 5 إلى 8 مارس الحالي، وذلك بناء على دعوة تلقاها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المعرض العالمي للدفاع الذي انتظم في نسخته الأولى بالرياض.
 
والتقى وزير الدفاع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتمحور اللقاء حول متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والرّغبة المشتركة في مزيد رفع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
كما تناول الّلقاء السبل الكفيلة لمزيد الارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية بين القوات المسلحة التونسية ونظيرتها السعودية إلى مستويات رفيعة بما يعزز قدراتهما لرفع التحديات الأمنية.
 
وسلمه بالمناسبة رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية القائد إلى الملك سلمان.
 
وكانت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الحلول الدفاعية المتكاملة وذلك من خلال مجموعة من العروض الشاملة والفعاليات والعروض الحيّة والمؤتمرات والندوات التي تواكب مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة.
روسيا اليوم
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