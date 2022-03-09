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الجيش المصري يستعد لتصنيع سلاح بطلب من السيسي

9
MARCH
2022
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كشف رئيس مجلس إدارة "مصنع 200 الحربي" في مصر، عن مساعي مصر لتصنيع منظومة "الهاوتزر" الكورية "K9 A1 EGY"، التي تعتبر من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.
 
ووفقا له من المقرر إنتاج أول منظوماته في مصر مطلع عام 2024، مشيرا إلى أن الاتفاق على تصنيع هذا المدفع ضمن جهود توطين الصناعات الحربية المتطورة.
 
وأوضح أنه سيرافق عملية تصنيع مدفع الـK9 الكوري الشهير بمصر، هو التطوير التكنولوجي الذي سيحدث داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، بهدف تصنيع هذا النوع من الأسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم تصنيع هذه المنظومة بالتعاون مع شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية، مصنع "100 الحربي"، التي ستنتج "المدفع" الخاص بالمنظومة.
 
ويعتبر رزق سلاح الـ"K9"، أحد الأسلحة المهمة التي سيجرى تصنيعها وتوطينها بمصر، وتصنع محليا ضمن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى.
 
وأشار إلى أن هذه المنظومة تعمل بمدفع 155 مللى، و55 عيار.
روسيا اليوم
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