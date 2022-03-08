"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس 1.5 مليار دينار بشركة نفط

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كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اختلاس 1.5 مليار دينار، بعد ثبوت حالات مغالاة في الأسعار بمُحافظة ميسان.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا قالت فيه، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان في المحافظة، تمكن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ مالية تجاوزت 1,320,000.000 مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لموظفي الشركة".

وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق من "ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، إلى جانب مدقق الشركة، وأحد موظفيها وأوليات مستندات الصرف المكررة كافة".

كما كشف الفريق في عملية ثانية عن "وجود مغالاة بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحة، إضافة إلى مخالفات للضوابط والتعليمات رافقت عملية شراء المستلزمات".

وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين، اللتين نفذَتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر بدوره توقيف المتهمين بحسب أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وكانت هيئة النزاهة العراقية في شهر فبراير/ شباط الماضي عن ضبطها مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد تصل إلى 56 مليون دولار.

كما كشفت الهيئة في شهر يناير/ كانون الثاني عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار بعد ثبوت حالات تلاعب وتزوير في دائرة صحة مُحافظة الأنبار.

كما أنها تمكنت في نفس الشهر من ضبط "تزوير وهدر" لـ 4.4 مليار دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.