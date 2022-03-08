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مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا

8
MARCH
2022
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شهدت إحدى المحافظات المصرية حادث انفجار صومعة غلال بأحد المطاحن مما تسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا.
 
ذكر ذلك موقع "القاهرة 24" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب 9 آخرون في الحادث، الذي وقع بمطحن غلال في محافظة المنيا بصعيد مصر.
 
ولفت الموقع إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى بينما تجري السلطات المصرية تحقيقا في الحادث، الذي وقع بسبب انفجار صومعة مخصصة للقمح.
 
وكشفت المعلومات الأولية أن انفجار صومعة الغلال حدث أثناء تجهيز الصومعة وتفريغ الهواء منها، بحسب الموقع الذي أوضح أن سعتها تصل إلى 80 طن من القمح، لكنها كانت خالية وقت الحادث.
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