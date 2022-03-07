مصر.. تحذيرات بعد عاصفة ترابية شديدة

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات للمواطنين عن حالة الطقس في البلاد، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس خاصة قائلة: "لا زلنا فى فصل الشتاء ولا زالت البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا".

وجاء تحذير الهيئة بعدما شهدت مصر أمس الأحد، مرور عاصفة ترابية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من الخروج من المنزل لأصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن والأطفال.

وطالبت وزارة الصحة والسكان أصحاب الأمراض الصدرية ومن يعانون ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بالبقاء في المنزل إلا في حالة الضرورة، مع تغطية الأنف عند الاضطرار للخروج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد قالت إن مصر ستتعرض لمنخفض صحراوي مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تصل إلى 27 مئوية في القاهرة، وذلك في ظل اقتراب فصل الربيع فلكيا.