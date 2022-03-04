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الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية

4
MARCH
2022
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صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، مساء الخميس، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
 
ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، عن المصدر المسؤول في الجيش الأردني، أن المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، ضمن منطقة المسؤولية، قد نجحت في إحباط عملية تسلل وتهريب من سوريا.
 
وأكد المصدر أن قوات حرس الحدود الأردنية رصدت من خلال المراقبات الأمامية المستمرة، محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود المشتركة، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص والآليات إلى العمق السوري.
 
وأشار إلى أنه بعد عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة، على الفور، لافتًا إلى أن الجيش الأردني يقف، دائما، بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة والمواطن، وسيتعامل بكل قوة وحزم لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.
 
يشار إلى أن الأمن السوري أعلن، قبل أيام، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.
 
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا، التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
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