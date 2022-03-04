ولي العهد السعودي: أمير قطر قائد رائع وما حدث كان شجارا عائليا

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وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأزمة السابقة مع قطر بأنها "شجار بين أفراد العائلة"، معتبرا أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "قائد رائع".

وقال بن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحيفة "أتلانتيك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس وتداولتها بالكامل وسائل إعلام سعودية مقربة من الحكومة، تعليقا على الأزمة الخليجية، أنها "شجار بين أفراد العائلة".

وتابع، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة قد انتهت: "بالتأكيد، العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، مما يعني أنهم حتما سيتجاوزونه، وحتما سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي".

وأردف: "لذا نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معا، لأن عملنا معا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات".

وأضاف: "لا أرغب في الحديث عن أشياء سلبية، لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جدا الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ".

وشهدت منطقة الخليج منذ 5 يونيو 2017 أزمة سياسة حادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث أعلنت الدول الـ4 مقاطعة جارتها وقطعت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بالانحراف عن المحيط العربي تجاه إيران ودعم تنظيمات تزعزع الاستقرار في المنطقة، لينتهي هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة أكد وحدة الصف الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.