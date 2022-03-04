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باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للحكومة الليبية

4
MARCH
2022
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أدى فتحي باشاغا، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الجديدة في ليبيا، لكن السلطات في طرابلس أقفلت المجال الجوي وحرمت عددا من الوزراء من السفر لطبرق لتأدية اليمين.
 
وجاء أداء اليمين من طرف باشاغا خلال جلسة للبرلمان اليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد.
 
وجاء ذلك بعد يومين من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي بأغلبية ساحقة، خلفا لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي لا يزال يرفض تسليم السلطة.
 
وتغيب عن هذه الجلسة أكثر من 13 وزيرا عن الحدث الهام، بسبب منعهم من السفر من قبل قوات تابعة لحكومة الوحدة، بحسب تصريح مستشار حكومة فتحي باشاغا أحمد الروياتي.
 
وفي كلمته امام مجلس النواب، أدان باشاغا التصعيد المتمثل في إقفال المجال الجوي، وحجز بعض الوزراء أثناء محاولتهم الوصول إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية.
 
ورغم تمسك الدبيبة بالسلطة، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنه سوف يذهب إلى طرابلس، وستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال عادي وسلس لللسلطة.
 
وقال باشاغا: "غلبنا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأثبتنا أن السلطة التشريعية الموقرة قادرة على التفرد بقراراتها".
 
وأضاف: "سنباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة".
 
وقال الروياتي: "موكب يضم وزراء الحكومة من المنطقة الغربية تعرض لإطلاق نار كثيف فجر اليوم الخميس اثناء توجههم الى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب".
 
وعلم أن هناك اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة من أجل إطلاق سراح وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الثقافة صالحة الزروق في حكومة باشاغا.
 
وتضمنت تشكيلة الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا ثلاثة نواب للرئيس و29 وزيرا، إضافة إلى 6 وزراء دولة.
 
من جانبه، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مجلس النواب بالتزوير والتدليس في جلسة منح الثقة للحكومة لعدم تحقيق النصاب القانوني.
 
وقال في كلمة متلفزة مساء الأربعاء:  "التزوير والتدليس الذي تمارسه رئاسة المجلس ليس بالجديد,وأن منح الثقة للحكومة الجديدة  مؤامرة أخيرة لمنع اجراء الأنتخابات".
 
وجدد الدبيبه تمسكه بعدم التسليم الا لحكومة منتخبة، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تنفيذ انتخابات يونيو.
 
وطالب النائب في البرلملن علي التكبالي  الدبيبه بوقف المعاندة وتسليم السلطة.
 
وفي تصريح صحفي، قال التكبالي إن البرلمان بمنح الثقة لبشاغا أنقذ البلاد من الانقسام.
 
ودعا التكبالي الدبيبه إلى الجلوس مع رئيس الوزراء المكلف باشاغا وتسليم السلطة بشكل سلمي من اجل تجنيب البلاد دخول متاهات صراع مسلح آخر وانقسام مؤسساتي وسياسي يقاقم الأزمة الحالية.
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