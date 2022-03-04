السعودية تدعم كل ما يسهم بخفض تصعيد الأزمة في أوكرانيا

A + A -

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وأبدى الأمير محمد بن سلمان استعداد بلاده لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليلة الجمعة.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة، ومن منطلق اعتبارات إنسانية، ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، التي ستنتهي خلال هذه الفترة، لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدا أن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.