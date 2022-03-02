"لن يرضي سيد الكرملين"... حمد بن جاسم يرد على أنباء استدعاء أمير قطر إلى واشنطن

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رد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على ما وصفه "محاولات التحريض لزج قطر في المواجهة بين الغرب وروسيا، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفى الشيخ حمد بن جاسم، عبر حسابه على "تويتر"، صحة الحديث عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تم استدعاؤه إلى واشنطن ليكون الغاز القطري بدلا عن الغاز الروسي.

وأكد أن زيارة أمير قطر الأخيرة إلى واشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية"، مشيرا أن الغاز يحتاج إلى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر أنابيب غاز أو عبر الناقلات.

وأضاف: "مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض".

واختتم الشيخ حمد بن جاسم تغريداته، قائلا: "ولن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه يعرفكم حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه، كما نعرفكم نحن أيضا منذ زمن طويل".

ووجه رئيس الوزراء القطري الأسبق، أمس، رسالة إلى دول الخليج بضرورة إعادة النظر في أوضاعها بشتى المجالات، مستشهدا بما تعيشه أوروبا في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بن جاسم، عبر حسابه على تويتر: "مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف الناتو أصبحت على المحك في ظل رحى الحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال.

وختم رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: إن "أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية".

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتمثل قطر وروسيا وإيران و15 دولة أخرى مشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز 71% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و43% من إنتاجها المُسوق، و58% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، و52% من تجارة خطوط الأنابيب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع منتدى الدول المصدرة للغاز.