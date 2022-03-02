بيني غانتس: إسرائيل تنوي زيادة عدد العمال الفلسطينيين من غزة "بشكل فوري"

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "إسرائيل تنوي زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذي سيخرجون للعمل في إسرائيل من غزة بشكل فوري"، وفق هيئة البث الرسمية "كان".

وأشارت "كان" إلى أن بيني غانتس صرح بذلك خلال زيارته إلى "شعبة غزة" في الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "منذ الحرب الفلسطينية الإسرائيلية خلقنا معادلة ردع جديدة..نحن نبني القوة والخطط العملياتية، ونحن نخلق معادلة مدنية..مباشرة أمام سكان غزة..نحن ننوي توسيع السياسة المدنية الإنسانية، بما يشمل زيادة فورية لعدد العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل".

وأضاف غانتس: "بالإضافة إلى جانب الحفاظ على الهدوء.. نتقدم بمسار إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، ونتمكن من توسيع سياستنا هذه وتطوير قطاع غزة".

وأكمل :"للأسف، سكان غزة أسرى قادة "حماس" الذين يمنعوهم من لقمة العيش، ومستقبل أفضل لأولادنا..قادة حماس وسكان غزة، هم أيضا من يتحملون المسؤولية إن تم انتهاك الهدوء في غزة أو في أماكن أخرى".

وشارك في الجولة مع وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية، اليعزر طولدنو، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الجنرال غسان عليان، رئيس سلطة المعابر وقائد "شعبة غزة".