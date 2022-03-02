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الصفدي يحمل رسالة من العاهل الأردني إلى الرئيس التركي

2
MARCH
2022
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بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زيارة رسمية إلى تركيا يلتقي خلالها نظيره مولود تشاووش أوغلو، حاملا رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بدأ زيارة عمل غير معلنة المدة إلى تركيا، يسلم خلالها رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
 
وأوضحت، أن "الصفدي سيجري غدا الأربعاء لقاء ثنائيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، يليه تصريحات صحفية".
 
وتشهد العلاقات الأردنية التركية منذ عقدين تطورا ملحوظا ومميزا، عززه تماهي مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 
ويعود تاريخ العلاقات بين تركيا والأردن إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين قام ملك الأردن المؤسس عبد الله الأول بزيارة رسمية إلى تركيا، هي الأولى حينها لزعيم عربي، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) وتأسيس الدولة التركية عام 1923.
روسيا اليوم
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