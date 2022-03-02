living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نيل ثقة البرلمان.. أول قرار لحكومة باشأغا في ليبيا

2
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشأغا إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقرا لها بعد أن أكد البرلمان تعيينه رئيسا للوزراء في تصويت، الثلاثاء.
 
ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تحرك البرلمان لتعيين بديل له، وقد تقاوم الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة أي محاولة لتنصيب باشأغا في طرابلس.
 
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشأغا الانتقالية جديدة، حيث وافق عليها 92 نائبا من أصل 101 نائبا في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة من مدينة طبرق.
 
وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء.
 
ويأتي تعيين باشأغا، وزير الداخلية السابق القوي من مدينة مصراتة الغربية، الشهر الماضي في إطار خريطة طريق تتضمن أيضا تعديلات دستورية وتحدد موعد الانتخابات في غضون 14 شهرا.
 
وعمقت الخطوة الانقسامات بين الفصائل الليبية وأثارت مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء النسبي.
 
ولم يصدر تعليق فوري من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه من خلال عملية بقيادة الأمم المتحدة في فبراير 2021 على شرط أن يرعى البلاد حتى الانتخابات.
 
الدبيبة، الذي ينحدر مثل باشأغا من مصراتة، اتخذ موقفا متحديا في الأسابيع الأخيرة ضد الجهود المبذولة لاستبدال حكومته، وقد تعهد مرارا بأنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ويقول إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو.
 
وتنبع جهود استبدال الدبيبة من فشل ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته.
 
كان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات والمرشحين للرئاسة، فيما جادل المشرعون بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت في 24 ديسمبر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout