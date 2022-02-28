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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية الذي اندلع أمس في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للوزارة: "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وكالة عباس صباح محمد للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام التابع لدائرة صحة كربلاء المقدسة مساء يوم أمس الأحد".

السلطات العراقية تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية

ويوم أمس أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد باندلاع حريق في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء وسط البلاد.

وذكر مراسلنا أن حريقا اندلع في صالتي الباطنية والأطفال الخدج وتسبب باختناق العشرات من المرضى والمرافقين لهم.