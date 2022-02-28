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فاجعة داخل بئر.. قصة رضيعة هزت مشاعر الأردنيين

28
FEBRUARY
2022
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تمكن عدد من المتنزهين في محافظة إربد، شمالي الأردن، من إنقاذ طفلة حديثة الولادة جرى إلقاؤها داخل بئر قديمة في المنطقة.
 
وقال مسؤول أردني إنه تم العثور على طفلة عمرها حوالى شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة في إحدى مناطق لواء الطيبة غرب مدينة إربد.
 
وفي التفاصيل، فإن أحد المواطنين أثناء تنزهه برفقة عائلته في بلدة مندح سمع صوت بكاء، وعند توجهه إلى مصدر الصوت للتأكد من طبيعته، تبين أن هناك طفلة تركت داخل بئر مياه مهجورة عمقه 5 أمتار.
 
وعلى الفور، أبلغ المواطن الأردني الجهات الأمنية.
 
وهرعت فرق الدفاع المدني والأمن العام إلى المكان، حيث تمكنوا من إخراج الطفلة من داخل البئر.
 
وجرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالجيدة.
 
وفي وقت لاحق، ردمت كوادر البلدية البئر بالأتربة، وقالت السلطات الأمنية إنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
 
يذكر أن عدد من النساء يحاولوا التخلص من أبنائهم الذين تم إنجابهم نتيجه علاقة غير شرعية، حيث يعثر عليهم المارة في الشوارع أو أمام المساجد وتقوم الجهات الرسمية الأردنية بإطلاق مسمى "مجهولي النسب" عليهم ويتم رعايتهم في مؤسسات مختصة.
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