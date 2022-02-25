الجزائر.. توجيه تهمة "الإشادة بالإرهاب" للناشط زكي حناش

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وجه القضاء الجزائري تهما أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة" للناشط الحقوقي زكي حناش، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأوردت اللجنة التي تدافع عن الموقوفين على خلفية "الحراك الشعبي" أن قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر "أصدر مذكرة إيداع في السجن" في حق زكي حناش.

وفق اللجنة، "يأتي حبسه الاحتياطي بعد يومين من الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 وأجبر بعد شهرين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة".

ونشط حناش على شبكات التواصل الاجتماعي ودعا للإفراج عن سجناء الرأي، ويُحاكم خصوصا بتهم "الإشادة بالإرهاب" و"تقويض الوحدة الوطنية" و"نشر معلومات كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

واعتُقل الناشط في 18 فبراير، وفق المصدر نفسه.