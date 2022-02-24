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الأردن: ندرس إجلاء مواطنينا من أوكرانيا برا عبر الدول المجاورة

24
FEBRUARY
2022
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دعا الأردن، مواطنيه في أوكرانيا إلى أخد الحيطة والحذر، معلنا أنه يدرس سبل إجلائهم المتاحة، خاصة الإجلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا.
 
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، في ضوء ازدياد حدة التوتر في أوكرانيا، أن "خلية الأزمة في الوزارة تستمر بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماع موسع وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات".
 
وأضافت: "ندرس الخيارات وسبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عدد من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين برا لهذه الدول إن استدعت الحاجة".
 
ولفتت إلى أنه "يتم حاليا التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة".
 
وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بما تعلنه السلطات الرسمية من إجراءات السلامة العامة، وأخذ كافة احتياطات السلامة الشخصية.
روسيا اليوم
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