السودان.. نيران مجهولة تلتهم عشرات المنازل وتثير الرعب

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حالة من الحيرة والرعب تضرب سكان قرية في شرق السودان بسبب استمرار نيران مجهولة السبب والمصدر لمدة 5 أيام، مما أدى لالتهام عشرات المنازل.

واضطر فريق من الدفاع المدني للبقاء في القرية متتبعا النيران التي تنتقل من منزل إلى آخر، بينما يتناوب السكان على مراقبة النيران طوال اليوم.

واكد سكان في القرية القريبة من مدينة حلفا الجديدة بشرق السودان أن "حرائق مجهولة" اندلعت الخميس قضت على (20) منزلا على الأقل حتى الآن.

وتزايدت مخاوف السكان صباح الاثنين عندما شاهدوا بشكل مفاجئ النيران تخرج من أعلى غرفة مشيدة بالمواد المحلية.

وقال مروان محمد من سكان القرية "نشاهد النيران فوق سقف المنزل وهي تمد ألسنتها إلى الخارج، وعندما نتفرغ من الإطفاء بمعاونة رجال الدفاع المدني تبدأ في منزل آخر وهكذا نقضي ساعات طويلة منذ الخميس الماضي في مطاردة الحرائق المجهولة والتي تشتعل في بعض المنازل المهجورة أيضا".

ويؤكد محمد أن الحرائق عادت مجددا في ساعات الليل دون أي فاعل أو مؤثر خارجي. وأضاف: "نشبت الحرائق بشكل مفاجئ في المنازل ولذلك قررنا إجلاء السكان".

ولجأ الكثير من سكان القرية للتجمع وتلاوة القرآن لأنهم يعتقدون أن هذه النيران ليست بفعل فاعل من البشر.

ويشير مروان محمد إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها مثل هذا الحادث في نفس القرية حيث التهمت النيران قبل 30 عاما جميع منازل القرية دون أن يعرف سببها أو مصدرها.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن فريق الإطفاء يتواجد في القرية منذ ثلاثة أيام وعندما يتفرغوا من الإطفاء في بعض المنازل تبدأ الحرائق مجددا دون أن يتمكنوا من معرفة السبب.