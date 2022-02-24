living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السودان.. نيران مجهولة تلتهم عشرات المنازل وتثير الرعب

24
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حالة من الحيرة والرعب تضرب سكان قرية في شرق السودان بسبب استمرار نيران مجهولة السبب والمصدر لمدة 5 أيام، مما أدى لالتهام عشرات المنازل.
 
واضطر فريق من الدفاع المدني للبقاء في القرية متتبعا النيران التي تنتقل من منزل إلى آخر، بينما يتناوب السكان على مراقبة النيران طوال اليوم.
 
واكد سكان في القرية القريبة من مدينة حلفا الجديدة بشرق السودان أن "حرائق مجهولة" اندلعت الخميس قضت على (20) منزلا على الأقل حتى الآن.
 
وتزايدت مخاوف السكان صباح الاثنين عندما شاهدوا بشكل مفاجئ النيران تخرج من أعلى غرفة مشيدة بالمواد المحلية.
 
وقال مروان محمد من سكان القرية "نشاهد النيران فوق سقف المنزل وهي تمد ألسنتها إلى الخارج، وعندما نتفرغ من الإطفاء بمعاونة رجال الدفاع المدني تبدأ في منزل آخر وهكذا نقضي ساعات طويلة منذ الخميس الماضي في مطاردة الحرائق المجهولة والتي تشتعل في بعض المنازل المهجورة أيضا".
 
ويؤكد محمد أن الحرائق عادت مجددا في ساعات الليل دون أي فاعل أو مؤثر خارجي. وأضاف: "نشبت الحرائق بشكل مفاجئ في المنازل ولذلك قررنا إجلاء السكان".
 
ولجأ الكثير من سكان القرية للتجمع وتلاوة القرآن لأنهم يعتقدون أن هذه النيران ليست بفعل فاعل من البشر.
 
ويشير مروان محمد إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها مثل هذا الحادث في نفس القرية حيث التهمت النيران قبل 30 عاما جميع منازل القرية دون أن يعرف سببها أو مصدرها.
 
وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن فريق الإطفاء يتواجد في القرية منذ ثلاثة أيام وعندما يتفرغوا من الإطفاء في بعض المنازل تبدأ الحرائق مجددا دون أن يتمكنوا من معرفة السبب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout