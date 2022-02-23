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الكويت.. إطلاق شبكة الاتصالات الرابعة أواخر مارس

23
FEBRUARY
2022
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تطلق شبكة الاتصالات الافتراضية "فيرجن موبايل" خدماتها في الكويت نهاية مارس المقبل، ضمن خطة الترقيم الخاصة بها التي تبدأ بالرقمين (41)، حسبما أكد مصدر خاص لـ"سكاي نيوز عربية".
 
ويتوقع الخبراء ارتفاع حدة المنافسة في السوق الكويتية مع دخول "فيرجين موبايل" حيز التشغيل، فالأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية تشير إلى 5.6 ملايين مشترك بخدمات الاتصالات في البلاد.
 
وتبلغ نسبة اشتراكات الهواتف المتنقلة 158 بالمئة، فيما 99.7 بالمئة من سكان الكويت يستخدمون الإنترنت، و95.7 بالمئة منهم يستخدمونه بشكل يومي، بينما يغطي انتشار الهواتف الذكية نحو 98.5 بالمئة من السكان.
 
أما بالنسبة للشبكات، فتبلغ تغطية شبكة الجيل الخامس 97 بالمئة من السكان في الكويت.
 
وتعتبر تكلفة الاتصالات في الكويت بين الأقل سعرا في العالم وفقا للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي تتراوح بين 16 إلى 20 دولارا لسلة الاشتراكات.
 
كيف تميّز أجهزتنا ما نقول، وماذا تفعل به؟!
 
 
وتقدم 3 شركات خدمات الهاتف المحمول في الكويت "زين" و"أوريدو" و"إس تي سي"، وهي شركات تساهم بها الحكومة الكويتية بنسب مختلفة، إلا أنها تدار من قبل القطاع الخاص.
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