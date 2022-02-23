هل سد النهضة مهدد بالانهيار؟ خبير مصري يحسم الجدل

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كشف الدكتور فاروق الباز، الخبير المصري، حقيقة ما يشاع حول أن سد النهضة مهدد بالانهيار، قائلا إن "جسم السد جيد.. وما يتردد بشأن احتمالية انهياره كلام فارغ".

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN" المصرية مساء يوم الثلاثاء، أن الشركات العالمية والجهات التي ساهمت في بناء السد وأنفقت الملايين ما كانت تفعل هذا لو لم تكن على يقين أن أموالها في محلها، مؤكدا أن دراسات السد سليمة.

وذكر أن العالم أدرك أن الدولة المصرية لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية بسبب سد النهضة وهذا هو الأهم، حيث أن مصر لا تمانع أن تولد أثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها من السد طالما ليس هناك تأثير على حصة مصر من المياه.