living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسط تصاعد التوتر.. اجتماع لمجموعة السبع بشأن ليبيا

18
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعقد وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية اجتماعا، السبت، لمناقشة الوضع في ليبيا، بناءً على طلب روما، إثر تصاعد التوتر مع إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على التمسك بموقعه رغم رفض البرلمان.
 
ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مجموعة السبع (G7) استجابت لطلب إيطاليا لعقد الاجتماع  الذي من المقرر أن يكون في ميونيخ الألمانية.
 
وتضم مجموعة السبع الدول التالية: كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
 
وتشهد ليبيا حالة من التوتر جراء تمسك الدبيبة بالسلطة، رغم تكليف البرلمان حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
 
وخلال احتفالات مدينة الزاوية، التي تتركز فيها تيارات متشددة في غرب ليبيا، بذكرى ثورة فبراير (التي انتهت بإسقاط نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي 2011) طرد محتفلون رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من الاحتفالات بعد اشتباكات بالأيدي بين حراسه ومواطنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.
 
وبرر المحتفلون طرده بأن المجلس الذي يرأسه اتفق مع مجلس النواب على مرحلة انتقالية جديدة.
 
وسبق أن اتفقت لجنة من المجلس الأعلى للدولة مع لجنة من مجلس النواب بشأن خريطة طريق جديدة تمهد الطريق لحكومة بقيادة باشاغا، إلا أن مجلس الدولة اعتراه انقسام شديد حول باشآغا، فاصدر 75 عضوا تأييدهم لهم (من بين 145)، فيما أصدر 54 بيانا ضده.
 
وغادر عبد الحميد الدبيبة، من ناحيته، مكان الاحتفال بعد إلقاء كلمته مباشرةً، وأشار مرافقوه أنه غادر بسبب التوتر الحاصل بعد طرد المشري وعدم التنظيم في المكان.
 
تهديد من حكومة الدبيبة
 
واستنكر المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في بيان له، التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، واصفا التصريحات بأنها نوع من الانحياز.
 
وكانت المستشارة الدولية أعلنت أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أطلعها على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما بدا أنه إشارة من المنظمة الدولية للذهاب إلى الاعتراف بفتحي باشأغا كرئيس للحكومة.
 
كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017.
 
وحذر حمودة من أنّ الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، على حد تعبيره.
 
إشارة أميركية
 
وبحسب المحلل السياسي عبد المجيد الشافعي فإن المجتمع الدولي لايزال لم يحسم أمره من التطورات الأخيرة في ليبيا.
 
ودلل الشافعي على ذلك بأن السفير الأميركي ومبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قال في رسالة إلى الليبيين بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير بأن التغيير لا يزال ممكنا إذا وضع القادة الليبيون مصالح ليبيا أولا.
 
ووفق حديث الشافعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن رسالة نورلاند احتوت اشارة مهمة تؤسس لتقارب مع الحكومة الجديدة حين ذكر في رسالته أن "الليبيين أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout