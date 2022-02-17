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الجيش الأردني يؤكد تعاون "مخافر سورية" مع المهربين

17
FEBRUARY
2022
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أعلن الجيش الأردني أن "مخافر سورية تتعاون مع بعض المهربين" وأن تنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة كانت ثقيلة على المهربين، مضيفا أن تعليمات الملك كانت واضحة لجميع المرتبات بتحمير العيون.
 
الجيش الأردني يؤكد تعاون الأردن يعلن إحباط تهريب منشطات جنسية منتهية الصلاحية
وقال مدير الإعلام العسكري الأردني، العقيد الركن مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واضحة لجميع المرتبات بتحمير العيون".
 
وتابع أن الملك عبد الله الثاني "أكد ضرورة التعامل بكل حزم وشدة مع من تسول له نفسه بأن يمس أمن الأردن"، مشددا على أن "كل من تسول له نفسه بأنه يستطيع أن يسيء للمملكة سيواجه الموت ببنادق رجال لا يعرفون النوم والراحة".
 
وأكد مدير الإعلام العسكري أن "القوات المسلحة الأردنية تقوم بالتصدي لعمليات تهريب المخدرات بالنيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره"، مضيفا بأن "المخدرات لا تعرف الحدود وتهدم الأسر والأخلاق وتهدد الأمن المجتمعي العالمي".
 
وأشار إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي كان قد أوعز بتغيير قواعد الاشتباك"، مؤكدا أنها "انطلقت من القواعد الأردنية المستندة إلى الرسالة الوطنية بالحفاظ على سلامة الوطن وكرامته".
 
وأضاف أنه "منذ بدء سريان قواعد الاشتباك الجديدة، بالتعامل الحازم مع المهربين، لم يروا إلا العيون الحمراء التي تقضي على كل من تسول له نفسه لإدخال السموم لأبنائنا".
روسيا اليوم
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