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الديوان الملكي: المغرب سينفق مليار دولار لتخفيف آثار الجفاف

17
FEBRUARY
2022
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قال الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، إن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.
 
وأضاف الديوان الملكي في بيان أن الخطة تستهدف إدارة المياء ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.
 
وجاء في البيان: "أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم".
 
ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده ملك المغرب محمد السادس، الأربعاء، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.
 
ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، في الوقت الذي سجلت الدولة عجزا بنسبة 64 بالمئة في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام.
 
وبحسب البيان، يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: الأول حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه. والثاني يستهدف التأمين الفلاحي.
 
أما الثالث فيهتم بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
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