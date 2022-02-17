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سوريا: إسرائيل تستهدف جنوبي دمشق بعدة صواريخ

17
FEBRUARY
2022
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أعلن مصدر عسكري سوري، ليلة الخميس، أن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ مناطق جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".
 
وذكر المصدر العسكري السوري أن الضربة الصاروخية أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
 
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
 
وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق.
 
وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.
 
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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