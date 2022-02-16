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أثار وضع نائب في البرلمان الأردني على طبق طعام بمركبته خلال مأدبة غداء رسمية جدلا كبيرا في البلاد، ووصل الأمر إلى قبة البرلمان.

وبدأ الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر نادل مطعم يضع طبق طعام "منسف" داخل مركبة نائب أردني، بعد انتهاء مأدبة غداء أقامتها وزارة الثقافة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة في محافظة إربد شمالي المملكة.

وحضر المأدبة عدد من الوزراء والنواب، حيث تم تداول أخبار الحدث على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وامتد الجدل إلى قبة البرلمان بعد تعقيب النائب فواز الزعبي على الحادثة، إذ عبّر عن غضبه من تصوير الفيديو الذي يظهر وضع طبق من "المنسف" (الوجبة الأشهر في البلاد) داخل سيارته.

وأوضح أنه اشترى المنسف ووضعه بسيارته ليقدمه لصديق له في عمّان، مؤكدا أنه ليس بحاجة ليأخذ "سدر منسف" من لقاء مسؤولين في إربد.

وهاجم بشكل لافت احد الصحفيين الذي اتهمه بنشر الفيديو للإساءة له.

وعاد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث الزعبي عن شراء منسف لصديقه في العاصمة عمّان، لكن مغردين تساءوا عن سبب شراء طبق طعام "منسف" من مدينة إربد ونقله إلى العاصمة التي بها عدد كبير من المطاعم.

ولم تعلق وزارة الثقافة الأردنية على الحادثة.