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الإعلام التركي يسلط الضوء على زيارة أردوغان إلى الإمارات

15
FEBRUARY
2022
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سلطت الصحف التركية الضوء على الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
 
وقال صحيفة "حرييت"التركية، إنه في إطار زيارة أردوغان إلى الإمارات، تم توقيع أكثر من 12 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات.
 
وأضافت أنه تم الاتفاقات شملت العلوم الصحية والطبية والعمل المناخي والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجال الثقافي ومجالات النقل البري والبحري وغيرها.
 
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "ملييت" إلى أنه تم التوقيع على خطاب النوايا الخاص ببدء اجتماعات التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
 
آفاق واعدة للتعاون
 
من جانبها، قالت صحيفة "تقويم" إن أردوغان، الذي تم الترحيب به في مراسم رسمية، توجه إلى قصر الوطن وعقد اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن زايد.
 
ونقلت صحيفة "جمهورييت"، تصريحات الرئيس التركي التي قال فيها: "مع وصول حجم تجارتنا إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5.5 مليارات دولار صادراتنا، تعد الإمارات من بين شركائنا التجاريين الرائدين، حيث نفذت شركات المقاولات التركية 141 مشروعا بقيمة 13 مليار دولار في الإمارات حتى الآن، وبهذه الأرقام، تعد الإمارات عاشر أكبر سوق في صناعة المقاولات الخارجية".
 
وأضاف أردوغان: "تقدم الإمارات أيضا مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا، والغرض من زيارتنا هو إدراك هذه الإمكانات بسرعة".
 
كما نقلت عنه "جمهورييت" قوله: "زرت الإمارات آخر مرة في عام 2013 عندما كنت رئيسا للوزراء، ونأمل بهذه الزيارة أن تكتسب علاقاتنا الزخم الذي تستحقه. لقد بدأنا حقبة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات، كما سننظر في التطورات الإقليمية".
 
في غضون ذلك، أشارت "TR Haber" إلى أن أردوغان سيزور معرض "إكسبو 2020 دبي"، الثلاثاء.
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