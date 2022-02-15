سوريا.. مقتل جندي وسقوط جرحى في تفجير بدمشق

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أعلنت سوريا، يوم الثلاثاء، مقتل جندي وجرح 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة ضمن حافلة عسكرية، بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، إن الانفجار الذي وقع صباح يوم الثلاثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا من قبل إرهابيين ضمن حافلة مبيت عسكرية.

وتعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة في العاصمة السورية نادرة، وخصوصا بعد قضاء الجيش السوري على جيوب كانت تتمركز فيها الأخيرة في محيط دمشق.

وكانت دمشق قد شهدت مصرع 14 شخصا وسقوط عدد من الجرحى في أكتوبر الفائت، جرّاء تفجير بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس.