جريمة مروعة... جثة تلميذة عارية ومذبوحة من الرقبة

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شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة تُدعى أمل مصري، تبلغ 15 عاماً، عثر عليها مذبوحة داخل منزلها، ومجرّدة من ملابسها.



وفي التفاصيل، تلقّى مركز شرطة أوسيم، في مديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور على جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي، مقتولة داخل منزلها، في منطقة البراجيل.



وأظهرت الفحوصات التي أجرتها الشرطة، أنّ الجثة مصابة بجرح "ذبحي" في الرقبة بسلاح أبيض وطعنة في البطن، وعُثر عليها من دون ملابس، ملقاة على أحد جانبيها في غرفة نوم.



وكشفت التحريات الأولية، عن أن الطفلة كانت بمفردها في المنزل، بينما كان أفراد أسرتها في الخارج يعملون في جمع القمامة، وأن وراء واقعة ذبح الطالبة، نجل عمتها، بعد أن تمكّن من اغتصابها، ثم أنهى حياتها ذبحاً.



وتحفّظ رجال الأدلة الجنائية على عينة من دماء القتيلة، وتم فحص جثمانها لبيان وجود آثار من جسد الجاني به، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها.



كما لجأ رجال المباحث، إلى فحص عدد من المشتبه فيهم، والاستماع إلى أقوال والديّ الضحية، ونقلت الجثة إلى المشرحة.