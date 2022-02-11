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مصر.. القبض على مزور أختام وأوراق رسمية بالإسكندرية

11
FEBRUARY
2022
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، امتهن تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
 
وقالت الوزارة إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت قيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع، عبر الترويج لأختام شعار الجمهورية المصرية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة، وبتفتيشه من قبل أجهزة وزارة الداخلية عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها.
 
وأضافت الوزارة "بمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكرا لممارسة نشاطه المؤثم والذي يحتفظ بداخله بالعديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة".
روسيا اليوم
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