جديد إنفجار أبوظبي.. هل من إصابات؟!

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أكدت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنها سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف دون أن ينجم عن الحادث أي إصابات، .

و"قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف و جاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق"، وفقا لما نقلته "وام" عبر تويتر.

وأشارت الهيئة إلى "أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر".

كما دعت "الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة".

وكانت سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف.